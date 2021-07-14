Futbolist Berk Elci ile anlaştı!
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Futbolist Berk Elci ile anlaştı!

Futbolist Berk Elci ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Futbolist'in (.FutbolistCo) yeni transferi Berk Elci (.berserkci) oldu!

Çeşitli oyunlarda aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu Futbolist Berk Elci ile anlaştı. Organizasyon, Berk Elci ile anlaştığını sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Berk Elci'nin Hearthstone, Legends of Runeterra ve Teamfight Tactics olmak üzere üç oyunda da mücadele edecek olması herkesin dikkatini çeken bir unsur. Berk Elci ayrıca Twitch üzerinde çeşitli oyunlarda yayınlar yapıyor. Futbolist'in Berk Elci ile anlaşması hem oynadığı oyunlarda aldığı başarılar olarak hem de bir içerik üreticisi olarak bakıldığında nokta atışı bir transfer gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Berk Elci'ye gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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