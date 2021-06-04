Son dakika haberleri! "Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)
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Son dakika haberleri! "Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)

Son dakika haberleri! 'Futbolda Şike Kumpası' davasında karar açıklandı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... "Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)İstanbul DHA - "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)

İstanbul DHA -  "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca 'gizliliği ihlal', 'belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçlarından...
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından...
ŞİKE KUMPASI DAVASI'NDA BUGÜN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
ŞİKE KUMPASI DAVASI'NDA BUGÜN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
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