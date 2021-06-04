Son dakika haberleri! "Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)
Son dakika haberi... "Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)İstanbul DHA - "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Futbolda Şike Kumpası" davasında karar açıklandı (1)
İstanbul DHA - "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı