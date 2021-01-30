Futbolcusuz kalan 46 yıllık spor kulübü, kapanmak üzere

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 46 yıl önce kurulan Genç Muratspor, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. Futbolcuların alacakları ödenmediği için ayrıldığı kulübün yöneticisi Hüseyin Çakır, taraftarları ile bir araya gelerek yaptığı açıklamada, "Bu kulüpte oynamış ve yöneticilik yapmış biriyim. Kulübün çok sıkıntıları var. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin sokak köşelerinde gezmesine, uyuşturucu bataklığına düşmesine engel olalım. Genç Muratspor'u kurtaralım" dedi.

Genç ilçesinde 1975'te kurulan, 1995- 2002 yıllarında 3'üncü Lig'de mücadele eden daha sonra Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve Amatör Lig'de yer alan Genç Muratspor, ekonomik nedenlerle kapanma noktasına geldi. Futbolcular ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılınca kulüp başkanı da görevi bıraktı. Kulüpten geri, taraftar grupları ve yönetimden birkaç kişi kaldı. Yaklaşık 100 taraftar ve yönetim, ilçe stadyumunda kulübün kapanmaması için bir araya geldi.

'GENÇ MURATSPOR'U KURTARALIM'Kulüp yöneticisi Hüseyin Çakır, birçok sorunları olduğunu dile getirerek, "Yıllardır bu kulüpte oynamış ve yöneticilik yapmış biriyim. Kulübün çok sıkıntıları var. Gündeme getirmek için günlerdir uğraşıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Değerli büyüklerimiz, bizi seven ve değer veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu çocukların, bu gençlerin sokak köşelerinde gezmesine, uyuşturucu bataklığına düşmesine engel olalım. Gelen desteklerle çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik ederek, halktan koparmayalım. Herkes elini taşın altına koymak zorundadır" diye konuştu. Hüseyin Çakır, gençleri spora yönlendirmenin önemine değinerek, "Arkamızdaki bu gençlerin bunca zorluğa, bu soğuk kış gününe rağmen gelip desteklemeleri boşuna değildir. Değerli büyüklerime seslenmek istiyorum; bu gençleri kurtaralım. Onları terör ve uyuşturucu belasından kurtarmak için spora yönlendirelim. Genç Muratspor'u kurtaralım. Genç Muratspor, kimsenin malı değildir. Yeni gelecek başkan ve yönetimden de şeffaf bir şekilde yönetmelerini bekleriz. Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.'BU SENE SON ŞANSIMIZ'?Taraftar grubu amigolarından Uğur Zoroğlan da takımın 2018'de Amatör Lig'de yer aldığını, son 2 yılda da maddi imkansızlıklar nedeniyle katılım sağlayamadığını dile getirerek, şunları söyledi: "İlçemizde maalesef uyuşturucu yaşı, 10'a kadar düşmüş durumda. Gelecek olan yeni yönetimle altyapı imkanları sağlanarak çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu bataklığından kurtarıp spora yönlendirelim. Son olarak 2018 yılında Amatör Lig'e katılım sağlayan Genç Muratspor, son 2 yıl içinde maddi imkansızlıklardan ötürü katılım sağlayamadı. Bu sene son şansımız. Katılım sağlayamazsa kapanacak. Kamuoyunda nabız yokladığımızda herkes, yeni bir başkan ve sağlam bir yönetimle Genç Muratspor'un tekrardan eski ve parlak günlerine geri döneceğine işaret ediyor. Bizler de üstümüze düşen görevi yaptık. Verilecek her türlü görevde de burada hazır bulunmaktayız. Kanaat önderlerimizden, iş adamlarımızdan rica ediyoruz. Herkes elini taşın altına koyarak Genç Muratspor'a sahip çıksın istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL