Futbolcular Tolgay Arslan ile Musa Çağıran terhis edildi - ÇORUM

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 21 günlük temel eğitimlerini Çorum'da tamamlayan, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran'ın da yer aldığı 99 kişi, yemin töreninin ardından terhis edildi.

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 99 asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.

Dönemde birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerinde başarılı olan askerlere çeşitli ödüller verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, burada yaptığı konuşmada, vatani görevlerini yapmak için yurdun çeşitli yerlerinden gelen gençlerin kışlada ilk günden itibaren birbirleriyle bütünleştiklerini söyledi.

Mehmetçik'in Türk ordusunun şeref timsali şanlı bayrağının gölgesinde kutsal askerlik andını içtiğini belirten Başbuğ, "Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı, askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel de askerleri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Tolgay Arslan, bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını imzaladı.

Futbolcular Tolgay ve Musa, birlikte eğitim aldıkları arkadaşları ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Musa: "Seve seve can veririz"

Terhisinin ardından eşi Burcu, çocukları Hakdan ve Emir ile hasret gideren futbolcu Musa Çağıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatani görevini tamamladığı için gurur duyduğunu söyledi.

"Her Türk asker doğar. Biz de vatani görevimizi yapmak için 21 gün de olsa buraya geldik." diyen Musa, "Görevimizi yaptığımız için çok mutluyuz. Biz askerliğin ne demek olduğunu bu 21 günde de olsa çok iyi anladık. Mehmetçik'imizin, kardeşlerimizin neler yaşadıklarını, ne zorluklar gördüklerini çok iyi anladık. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Seve seve can veririz ama bir karış toprak dahi vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA