Futbolcular maç yaparken soyunma odasından para ve telefonları çalındı

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de 1. Amatör ligde Yatağan spor ile mücadele eden Çameli spor'un soyunma odasında hırsızlık olayı gerçekleşti. Müsabaka oynanırken soyunma odasının kapısını kıran kişi veya kişilerce futbolculara ait cep telefonları ile bir miktar para çalındı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Denizli İl Temsilciliği basın açıklamasıyla olayı kınadı.

Hırsızlık olayı, bugün Doğan Demircioğlu Stadı'nda, Çameli spor ile Yatağan spor futbol takımları arasında oynanan müsabaka sırasında gerçekleşti. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Çameli spor kafilesi, kapının kırık ve eşyalarının çevreye dağıtıldığını gördü. Yapılan incelemede Çamelisporlu futbolculara ait 4 cep telefonu ile bir miktar paranın çalındığı belirlendi. Şikayet üzerine gelen polis ekipleri, kapıda parmak izi incelemesi yaptı. Polis, hırsızlık olayına karışın kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Denizli İl Temsilciliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli 1. Amatör Ligi'nde Doğan Demircioğlu Stadında oynanan Çameli spor - Yatağan spor karşılaşması esnasında soyunma odasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce futbolcuların cep telefonu ve özel eşyalarının çalındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu tip olayların spor ve insanlık ruhuna yakışmadığını bir kez daha ifade edip, her iki takımlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Güvenlik güçlerimiz olay sonrası soruşturma başlatmış olup fail ya da faillerin en yakın zamanda yakalanacağına olan inancımızı ifade ediyoruz. Bugün yaşanan elim olayı kınıyor, bir daha böyle olayların yaşanmaması temenni ediyoruz" denildi.