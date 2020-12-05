Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı
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BBC

Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

05.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:57
Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

İtalyan Juventus takımı, transfer etmek istedikleri Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlığı alabilmesi için dil sınavında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

İtalyan Juventus takımı, transfer etmek istedikleri Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlığı alabilmesi için dil sınavında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici hakkında, Suarez'in dil sınavı sürecini "hızlandırmak" amacıyla devreye girdiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Paratici, süreçle ilgili olarak savcılığa yalan söylemekle suçlanıyor.

Juventus'un sezon başında transfer etmek istediği Suarez, takımın yabancı futbolcu kotasını aşmaması için İtalyan vatandaşlığına başvurmuştu.

Karısı İtalyan asıllı olan Suarez, vatandaşlık için gerekli dil sınavını Eylül'de geçmişti.

Ancak Suarez'in vatandaşlık başvurusu ve dil sınavı sürecinin normalden çok hızlı ilerlediği ve İtalyanca bilmemesine rağmen dil sınavını geçtiği iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.

İtalyan basınında yayımlanan ses kayıtlarında, Suarez'in dil sınavına girdiği Perugia Yabancılar Üniversitesi'nden bir yetkilinin futbolcu hakkında "tek kelime İtalyanca konuşamıyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Dört üniversite çalışanı açığa alındı

Perugia Başsavcısı Raffaele Cantone incelemelerin sonunda, Suarez'in vatandaşlık sürecinin hızlandırılması için Juventus yönetiminin devreye girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Cantona dün yaptığı açıklamada, dil sınavının içeriğinin Suarez'e önceden verildiğini, sınav sonucunun da önceden belirlendiğini belirtti.

Üniversite yönetimi suçlamaları reddederken dil sınavından sorumlu dört üniversite çalışanı soruşturma kapsamında açığa alındı.

İtalyan basını, Paratici'nin vatandaşlık sürecini hızlandırmak için arkadaşı olan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Paola de Micheli'yle irtibata geçtiğinin belirlendiğini de yazdı.

Juventus kulübü, sportif direktörü Fabio Paratici hakkında soruşturma açıldığını teyit etti.

Takım suçlamaları reddederek soruşturma sonunda Paratici'nin aklanacağından emin olduklarını belirtti.

Juventus'un Barcelona'dan transfer etmek istediği 33 yaşındaki Luis Suarez daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'le anlaşmaya varmıştı.

BBC

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