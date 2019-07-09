Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı

Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen kaleci İsmail Cengiz, düğün töreninde hem nikah defterini hem de kulübüyle sözleşme imzaladı.

Kulüple sözleşmesi bu yıl sona eren İsmail Cengiz, kentteki bir düğün salonunda, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin kıydığı nikahla Aleyna Cengiz ile hayatını birleştirdi.

Futbolcu ardından Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri önünde 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Muhammet Ali Karaoğlu, İsmail'i, bu mutlu gününde çift imzayla mutlu sona ulaştırdıklarını belirterek, "Hem ömür boyu Aleyna kızımız ile beraberliğine hem de önümüzdeki 3 sezonluğuna kulübü ile sözleşmesine imza atmış bulunuyor.

Genç çiftimize bu mutlu günlerinde mutluluklar ve başarılar diliyoruz." dedi.

Genç oyuncu ise mutluluğunu dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, eşim ve benim açımdan güzel bir düğün hediyesi oldu. Kulüp başkanımız nezdinde tüm yöneticilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA