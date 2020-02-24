Futbol: Süper Amatör
Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Gaziantep Sanayi Esnafspor'u 4-1 yendi.
Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Gaziantep Sanayi Esnafspor'u 4-1 yendi.
Atatürk Stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da izlediği maç öncesinde takımlar, İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İslahiye Belediye Gençlikspor taraftarı Kadir Aslan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.