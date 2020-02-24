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Futbol: Süper Amatör

Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Gaziantep Sanayi Esnafspor'u 4-1 yendi.

24.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:50
Futbol: Süper Amatör

Süper Amatör Küme'de İslahiye Belediye Gençlikspor, Sanayi Esnafspor'u 4-1 yendi.

Atatürk Stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da izlediği maç öncesinde takımlar, İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İslahiye Belediye Gençlikspor taraftarı Kadir Aslan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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