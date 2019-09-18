Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı
Jamaika'da bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı.
Jamaika'da bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı. Yaralanan 4 futbolcudan 2'si hastaneye kaldırıldı.
Jamaika'da Wolmer's Boys School ve Jamaica College liseleri arasındaki futbol karşılaşması sırasında futbolculara yıldırım çarptı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, yıldırım çarpması sonucu yaralanan 4 futbolcudan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşanan olayına ardından hakemin maçı durdurduğu öğrenildi.
(İHA)