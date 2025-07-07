Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Furkan Sert kimdir? Kahraman Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN FURKAN SERT KİMDİR?

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert'in acı haberi memleketi Malatya'ya ulaştı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Malatyalı Astsubay Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı memleketi Pütürge'ye getirilirken, aynı olayda ağır yaralanan Piyade Teğmen Furkan Sert de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aslen Malatyalı olan ve ailesiyle birlikte İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen Şehit Teğmen Furkan Sert'in Orduzu Şanlıkaya Mahallesi'nde bulunan dede evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin bugün Malatya'ya gelmesi beklenirken, acı haberi duyan yakınları da dede Mehmet Sert'in evine akın etti. Bekar ve 5 kardeşten biri olan Şehit Teğmen Furkan Sert'in cenazesinin yarın Malatya'ya getirileceği ve ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, aynı olayda şehit düşen bir diğer Malatyalı asker Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in ise ailesinin yaşadığı İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

12 şehidimiz :