Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat ile yakınlaşması eski iki arkadaşı karşı karşıya getirdi

08.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:30

Furkan Andıç'ın Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı sonrası Aybüke Pusat ile yakınlaşması eski iki arkadaşı karşı karşıya getirdi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 9 ay önce ayrılmıştı. Furkan Andıç'ın 'Her Yerde Sen' dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine ilk hamle Dilan Çiçek Deniz'den geldi ve Aybüke Pusat'ı takipten çıktı.

"TATİLE GİDERKEN GÖRÜNTÜLENİNCE OLAN OLDU"

Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat, 2014'te katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması'nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular.

Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018'de de ayrıldı. Furkan Andıç geçen haziranda 'Her Yerde Sen' dizisinde Aybüke Pusat ile oynamaya başladı.

Senaryodaki aşk gerçek oldu. Ancak çift, Dilan Çiçek Deniz'in tepkisinden çekindikleri için bu konudaki sorulara "Sevgili değiliz, rol arkadaşıyız" diyerek kaçamak yanıtlar verdi.

Ancak geçen hafta havalimanında tatile giderken görüntülenince olanlar oldu.

KARŞILIKLI OLARAK TAKİPTEN ÇIKTILAR

İlk hamle Dilan Çiçek Deniz'den geldi! Arkadaşı Aybüke Pusat'ı takipten çıktı. Aybüke Pusat da, Dilan Çiçek Deniz'i takibi bıraktı. Posta'da yer alan habere göre sosyal medyada Aybüke Pusat'a "Arkadaşının eski aşkını aldın. İçin rahat mı?" diye yüklendi.

FURKAN ANDIÇ'A "ARA BOZUCU" MESAJLARI YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'e "Hem dostunu hem de eski sevgilini silmek ne zor" şeklinde yorumlar geldi. Furkan Andıç'a da 'ara bozucu' mesajları yağdı.