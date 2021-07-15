Funda Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun programının güzel sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir?

12 Temmuz'da FOX TV'de yayın hayatına başlayan Fulya ile Umudun Olsun programının, sunucu ve moderatörü olan güzel gazeteci Fulya Öztürk, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Funda Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun programının güzel sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir?

FOX TV'de geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan ve katılan kişilerin sorunlarına çözüm arayan yeni programı "Fulya ile Umudun Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan kişilerin arasında yer almakta. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görülen gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk 5 Ocak 1989 yılındaSeyhan, Adana'da dünyaya gelen, Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.