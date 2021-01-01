Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi
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Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi

01.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:29
Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi

Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 yılında Zwolle, Hollanda'da doğdu. 26 yaşındadır. Funda Eryiğit, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Aslen Samsun Bafralıdır.Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.

Çerkes ve Gürcü kökenlidir.

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