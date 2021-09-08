Funda Arar Snob Magazin Dergisinin yedinci sayısına kapak oldu

Dijital dergimiz Snob Magazin, yedinci sayısıyla yayında. Eylül & Ekim sayısının ic¸erigˆi yine dopdolu, enerjik ve rengarenk. Kapak konuğumuz Funda Arar oldu. Yedinci sayımızı Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden okuyabilirsiniz. İşte yedinci sayının içeriği...

Maya Ajans'ın Genel Müdürü Esra Yılmaz Abdullahoğulları önderliğindeki Snob Magazin Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini Arif Hür, Genel Yayın Koordinatörlüğünü Esra Aslan, Görsel tasarım ve grafiğini Demet Kansak Potur yapıyor.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar ile özlenen konserlerden, pandeminin etkilerinden ve elbette kendisi gibi sanatçı olan eşi Febyo Taşel ile birlikte oluşturdukları yeni eseri Gerisi Bende'den söz ettik. Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında yaşanan sıkıntılı olaylar ilgili de kıymetli açıklamada bulunan Arar, müzik sektörü ile alakalı fikirlerini de sizler için paylaştı.

Derginin ic¸erigˆinde; Alanında uzman kis¸ilerle yaptığımız o¨zel söyleşiler, cemiyet ve magazin du¨nyasındaki en sıcak gelis¸meler, Tomris Uyar biyografisi, düğün rehberi, yaz trendleri, astrolojiye dair merak edilenler, sağlık konuları, makyaj trendleri ve mekan tavsiyeleri yer alıyor. Dergiyi Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin