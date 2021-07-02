Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar eşi kim? Funda Arar şarkıları!
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Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar eşi kim? Funda Arar şarkıları!

Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar eşi kim? Funda Arar şarkıları!
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Geçtiğimiz hafta STAR TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan başarılı isim Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar eşi kim? Funda Arar şarkıları!

Arapsaçı, Yak Gel, Senden Öğrendim gibi birçok başarılı şarkılarının sahibi Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar eşi kim? Funda Arar şarkıları!

FUNDA ARAR KİMDİR?

Funda Arar (d. 8 Nisan 1975, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısı. İlk öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini Muğla ve Adapazarı'nda tamamlayan Funda Arar, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Eğitiminin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapan sanatçıdır.

FUNDA ARAR EŞİ KİMDİR?

2004 yılından bu yana Febyo Taşel ile evlidir. Evlilik günü için 28 Haziran ve 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 2004 İstanbul zirvesini seçtiğini belirten Arar, "Farklı bir tarihte evlenmeyi düşünüyorduk ama fazla duyulmasın diye bugünü seçtik" demiştir.[8] Arar, bir röportajında eşi Taşel için, "O benim ne istediğimi çok iyi biliyor, ben de onun ne beklediğini biliyorum. Ama biz çalışırken aramızda sevgili ya da karı-koca ilişkisi olmuyor" demiştir. 9 Temmuz'da Aras adını verdiği bir oğlu olmuştur.

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