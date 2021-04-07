Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli?

Gazeteci ve haber muhabir olan Fulya Öztürk, ailesinin hayali olan hukuk bölümünü okumak yerine kendi hayalinin peşinden giderek gazeteci ve muhabir olmuştur. Hayatı merak edilen Fulya Öztürk hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gazeteci ve haber muhabir olan Fulya Öztürk, ailesinin hayali olan hukuk bölümünü okumak yerine kendi hayalinin peşinden giderek gazeteci ve muhabir olmuştur. Hayatı merak edilen Fulya Öztürk hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk 5 Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Hayatı ve Kariyeri

Fulya Öztürk, lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı.

2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı.

2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı.

3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı.

Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.

FULYA ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fulya Öztürk 1989 doğumlu olup 32 yaşında ve Adanalıdır.