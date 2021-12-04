Fulya Öztürk hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk koronavirüs mü oldu, ne zaman geri dönecek?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti. Fulya Öztürk hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Fulya Öztürk iyileşti mi?

FULYA ÖZTÜRK HASTALANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Fulya ile Umudun Olsun'un dünkü yayınına çıkmayan ve sevenlerini merakta bırakan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.

FULYA ÖZTÜRK PROGRAMDA NEDEN YOK?

Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk koronavirüse yakalandığı için programda yer almamıştı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.

"CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM"

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

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