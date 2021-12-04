Fulya Öztürk hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk koronavirüs mü oldu, ne zaman geri dönecek?
Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk son programda canlı yayında yer almamıştı. Bunun ardından seyirciler Fulya neden yok merak etmişti. Son dakika gelen haberlere göre Fulya Öztürk koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Fulya Öztürk hastalandı mı, iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk koronavirüs mü oldu, ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti. Fulya Öztürk hastalandı mı, sağlık durumu nasıl? Fulya Öztürk iyileşti mi?
Fulya ile Umudun Olsun'un dünkü yayınına çıkmayan ve sevenlerini merakta bırakan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.
Fulya ile Umudun Olsun programı sunucusu Fulya Öztürk koronavirüse yakalandığı için programda yer almamıştı.
Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.
Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.
Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.
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