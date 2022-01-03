Fulya ile Umudun Olsun saat kaçta başlıyor? FOX Fulya bugün yok mu? Fulya Öztürk hangi kanalda, ne zaman?

Fulya İle Umudun Olsun saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sunduğu programla büyük ilgi çeken Fulya Öztürk, başarılı muhabirlerden biri olarak sık sık alkış toplamıştı. Peki, Fulya Öztürk hangi kanalda, ne zaman?

FULYA İLE UMUDUN OLSUN

Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda; tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak, ele alınan birçok konuda, olaylar birinci ağızdan masaya yatırılarak, çözüm yolları bulunacak.

Hafta içi her gün ekrana gelecek programda uzman konuklar yorumlarıyla Fulya Öztürk'e eşlik edecekler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sevenlerin kavuşacağı, kayıpların bulunacağı ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan dar gelirli kadınların da sesi olacak programla, birçok insanın hayallerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN SAAT KAÇTA?

Fulya Öztürk'ün sunumuyla hafta içi her gün yayımlanan Fulya ile Umudun Olsun, saat 16.45 itibarıyla başlamaktadır.

FULYA ÖZTÜRK HANGİ KANALDA?

Fulya ile Umudun Olsun hafta içi her gün FOX ekranlarında yayımlanmakta.

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