Fulin karbon maskesini yedi
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Fulin karbon maskesini yedi

Fulin karbon maskesini yedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fulin, renkli paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı, karbon maskesi yediği anı Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Fulin, Ramazan'dan önce gittiği klinikte kendisine yapılan karbon maskesini yedi.

O anların fotoğrafını ve video'sunu paylaşan şarkıcı, "Gittiğim klinikte karbon maskesini de yedim. Bunu daha fazla saklayamayıp şimdi itiraf ediyorum. Kaç kere beni başı boş bırakmayın dedim" diyerek, espri de yaptı.

Fulin, ayrıca "Dip not: trollük yapmayın sakın" diyerek, video'nun Ramazan'dan önce çekildiğini söyledi.

Şarkıcıya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

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