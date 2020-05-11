Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu

Açtığı canlı yayınına konuk aldığı kişinin cinsel organını göstermesiyle büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşayan Selin Ciğerci'ye sanatçı Fulden Uras'tan destek geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Uras "Çekin şu pis ellerinizi Selin'imden" diyerek sitem etti.

Karantina sürecini evinde geçiren iş kadını ve şarkıcı Selin Ciğerci, dün akşam Instagram hesabından canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet ederken bir sosyal medya kullanıcısını canlı yayına konuk alan Ciğerci, adamın cinsel organını göstermesiyle şoke oldu. Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Ciğerci'ye ilk destek Fulden Uras'tan geldi.

"ÇEKİN ŞU PİS ELLERİNİZİ"

Selin Ciğerci'nin söz konusu kişiden davacı olduğunu söylediği paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaşan Fulden Uras, "Uğraşmayın yeter artık. Neyi batıyor size çoğunuzda olmayan düzenli hayatı mı? Yaptığı her işi başarısıyla yapması mı? Çekin şu pis ellerinizi kalbi melek Selin'imden. Üzülme lütfen, Türk halkı her şeyin farkında" dedi.

Fulden Uras

CANLI YAYINDA KAZA YAŞADI

Kendi kozmetik markasında yeni bir ürün çıkarmanın heyecanıyla takipçileriyle canlı yayın yapan Selin Ciğerci, "Abla çok önemli bir soru soracağım" diyen erkek takipçisini yayına aldı. Ancak yayına bağlanan adam, cinsel organını gösterince Ciğerci kısa sürede yaşadığı şoku atlatarak takipçisini yayından attı. Yaşadığı olay sonrası avukatına talimat vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını isteyen Ciğerci, sabaha kadar uyuyamadı. Gözyaşları içinde video çeken Selin Ciğerci, böyle bir durum yaşandığı için takipçilerinden özür diledi.