Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
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Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı

11.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:03
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı

Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler, felaketin 10'uncu yılında Japonya'da olduğu gibi Fransa'nın başkenti Paris'te de anıldı.

Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler, felaketin 10'uncu yılında Japonya'da olduğu gibi Fransa'nın başkenti Paris'te de anıldı.

Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler, felaketin yıldönümünde dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan anma törenlerinden bir benzeri de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Başkentteki Republique Meydanı'nda toplanan nükleer karşıtı çevreciler, yağan yağmura rağmen hayatına kaybeden 20 bine yakın kişi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Nükleer karşıtları, ellerinde taşıdıkları nükleer karşıtı pankartlar ve sloganlar ile "İkinci bir Fukuşima felaketi yaşamak istemiyoruz" ve "Nükleer santralların açtığı yaralar henüz sarılmış değil" ifadelerini kullandılar. Binlerce kişinin nükleer felaketler sonucu yerinden olduğunu belirten göstericiler, yeni yapılan ve yapılacak olan nükleer santral anlaşmalarının iptal edilmesini istediler. - PARİS

Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı
Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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