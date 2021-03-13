Fukuşima halkına göre, deprem ve tsunamiden 10 yıl sonra bölgenin yeniden inşası sürüyor

Japonya'nın kuzeydoğusundaki "Tohoku" bölgesinde Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamiden en çok etkilenen Fukuşima halkı, aradan geçen 10 yıla rağmen yeniden imar ve yapılanma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtiyor.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki "Tohoku" bölgesinde Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamiden en çok etkilenen Fukuşima halkı, aradan geçen 10 yıla rağmen yeniden imar ve yapılanma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtiyor.

15 bin kişinin hayatının kaybettiği ve 2 bin kişinin kaybolduğu Tohoku depreminin 10. yılında eyalet halkı, deprem ve afetin etkilerini hala hissettiğini ancak sosyoekonomik yapının kademeli olarak iyileştirildiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan terzi Mirai, eyalette bazı bölgelerin "aslına dönmeye" başladığının gözlemlendiğini belirtti.

Mirai, "Afet sonrası Fukuşima'dan ayrılıp Tokyo'ya giden gençler, kademeli olarak geri dönüyor. Gruplar halinde şehri canlandırmaya çalışıyorlar. Halk da topraklarını işletmeye başladı. Ürünler de müşteri buluyor." dedi.

Afet sonrası hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ilişkin endişelerin sürdüğünü kaydeden Mirai, nükleer santralin sökülmesine yönelik faaliyetlerin, planlamanın gerisinde kaldığını savundu.

Mirai, "Devreden çıkarılma planında geç kalındı. İlk başta söyledikleriyle mevcut ilerlemenin alakası yok." diye konuştu.

Başbakan Suga'nın, geçen hafta bölgeye yaptığı ziyarette, "bölgenin kalkınması için azami gayretin gösterileceğine dair" açıklamasını anımsatan Mirai, "Bu açıklamaya itimat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Ando da "Nükleer santrali ortadan kaldırsalar da kaldırmasalar da halk olarak bizim için değişiklik olacağını düşünmüyorum." dedi.

Tam kapsamlı plan yapılması gerektiğini belirten Ando, "Nükleer santralin artıları da eksileri de var. Alternatif yollar bulunabilirse santralin devreden çıkarılması tabii ki uygundur." diye konuştu.

"Evine dönemeyenler fazla"

Otopark görevlisi Watanabe, afetin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Fukuşima'da hala girilmesi yasak bölgelerin bulunduğunu belirtti.

Watanabe, "Bu girilmesi yasak bölgeler olduğu sürece, hala tam bir yeniden yapılanmadan bahsedilmesi mümkün değil." şeklinde konuştu.

Afet sonrası getirilen tahliye emirlerinin kademeli kaldırıldığını söyleyen Watanabe, "Ancak evine dönemeyen insan sayısı oldukça fazla. Hükümetin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eczacı Kondo ise nükleer santralin devreden çıkarılması ve yeniden imar faaliyetlerinin, olması gerekenden daha fazla sürdüğünü belirterek "Vakit alıyor ancak güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilirse daha iyi olacak. Bana göre yolunda gidiyor." dedi.

Kondo, "Dünyada tecrübe edilmeyen bir mesele. Anladığımız kadarıyla nasıl yapılacağı konusunda pek bilgileri yok. Mantıklı bir şekilde hareket edileceği ümidini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer enerjiden üretim hedefi yüzde 20-22 arası

Nükleer enerjide dünyanın en önemli 5 ülkesi arasında gösterilen Japonya'da halihazırda 4 reaktör aktif çalışmayı sürdürüyor.

Ülke, 2018'de hazırladığı 2030 enerji stratejisi kapsamında elektrik üretimi pastasındaki hedeflerini açıkladı. Buna göre yüzde 22-24 yenilenebilir enerjiye, yüzde 56 fosil yakıt kaynaklı enerjiye, yüzde 20-22 de nükleer enerjiye sahip olunması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan