Fukuşima'daki nükleer yakıt enkazını kaldıracak robot teste girecek

Japonya'da kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde 2011 depremi sonrası hasar gören reaktörlerden yakıt enkazını kaldıracak robot test edilecek.

Japonya'da kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde 2011 depremi sonrası hasar gören reaktörlerden yakıt enkazını kaldıracak robot test edilecek.

Kyodo ajansının haberine göre dünyanın en büyük kargo uçaklarından biriyle Japonya'ya getirilen İngiliz üretimi robot, Hyogo eyaletindeki Kobe şehrindeki fabrikada performans testine girecek.

Testi geçmesi halinde robot, reaktörlerden yakıt enkazının çıkarılması simülasyonunda kullanılması için 2022 başlarında Fukuşima Dai-içi santrali yakınlarındaki Naraha ilçesine gönderilecek.

Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yakıt enkazı kaldırma faaliyetini gelecek yıl başlatmayı hedefliyor.

TEPCO ile Japonya hükümeti, enkaz kaldırma faaliyetini öncelikle 2 nolu reaktörden başlatmayı planlıyor.

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi santralin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan