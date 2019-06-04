Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu

Fransa'da cinsel istismarla mücadele alanında faaliyet gösteren Scelles Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, fuhuş sektörünün sosyal medya ve internetin etkisiyle dünyada en hızlı ilerleyen sektör haline geldiğini ortaya koydu.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 35 ülkeyi kapsayan 548 sayfalık raporda, Whatsapp, Tinder, Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya ağlarının, fuhuş sektöründe dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmasına dikkati çekilirken, güvenlik güçlerinin ve yargı organlarının bununla mücadelede çoğu zaman yetersiz kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle