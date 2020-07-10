Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığın ömür boyu hapsi istendi
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Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığın ömür boyu hapsi istendi

BURSA'da fuhuş için anlaştığını iddia ettiği Nazan K.'yi (30) boş arazide tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi.

Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığın ömür boyu hapsi istendi
10.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:19

BURSA'da fuhuş için anlaştığını iddia ettiği Nazan K.'yi (30) boş arazide tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi. Oy birliğiyle üç celsedir mahkemeye getirilemeyen tanık Havva Ş.'nin dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verildiği duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti. Sanık Yusuf Mıcık ile avukatının, savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşma karar için ertelendi.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nazan K., otomobiline bindiği Yusuf Mıcık ile iddiaya göre, para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, Nazan K.'ye, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre Nazan K., Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan K.'ye ateş etti. Nazak K., karnından ve göğsünden vuruldu, Mıcık ise otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Nazan K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından arkadaşının evinde yakalanan Yusuf Mıcık, tutuklandı.BANA TEKME TOKAT SALDIRDIHakkında Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Nazan K.'yi kazayla öldürdüğünü belirten Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'Bakar mısınız, benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 TL'ye anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Nazan'ın yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazayla gerçekleşmiştir. Nazan, bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan ve üç celsedir polisin aramasına rağmen bulunamayan Nazan K.'nin yakın arkadaşı Havva Ş.'nin dosyadaki ilk ifadesinin değerlendirilmesine karar vererek, oy birliğiyle yeniden dinlenmesine gerek olmadığına karar verdi. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanık Yusuf Mıcık hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti. Sanık avukatı Ali Özgür Berksu ile tutuklu sanık Yusuf Mıcık, mütalaaya karşı savunma için süre talep etmeleri üzerine duruşma karar için ertelendi.


Kaynak: DHA

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