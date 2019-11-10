10.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:56

Fuat Oktay, "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan İş forumunda konuştu

İSTANBUL - Türkiye-Kazakistan İş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıran Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile. Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizleri ayrıca memnun etmektedir" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli'deki bir otelde Türkiye-Kazakistan İş Forumu gerçekleştirildi. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk-Kazak İşadamları Birliği Başkanı Fırat Develioğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Kazakistan ile ikili ticaretimiz 2018 yılında 2,8 milyar dolar seviyesini geçmiştir"

Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kazakistan ile ikili ticaretimiz 2018 yılında yüzde 18 artış göstererek 2,8 milyar dolar seviyesini geçmiştir. Her iki ülke iş adamları tarafından gerçekleştirilen istatistiklere yansımadığı boyutlar da olabilir. İlişkiler en üst düzeyde. 2019 yılının ilk dokuz ayında Kazakistan'a ihracatımız yüzde 13'ün üzerinde artış göstererek 605 milyon dolar olmuştur. Aynı dönem ithalatımız ise yüzde 46'yı aşan bir oranda 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan'daki ithalatımızın artışındaki temel sebeplerden bir tanesi petrol ihtiyacımızı Kazakistan'dan karşılamaya yönelmiş olmamız. Ticaret hacmimizdeki bu artış cumhurbaşkanlarımız için konulan 10 milyar dolarlık hedefi yakalama yolunda bizleri motive etmiştir. 2018 yılında 1,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımızı azaltmak için ihracat kalemlerimizi çeşitlendirmek durumundayız. Burada da sizlere, özellikle Türkiye'deki iş insanlarımıza çok ciddi görevler düşmektedir" diye konuştu.

"Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır"

Türkiye'nin Kazakistan'daki yatırımlarının 870 milyon dolar olduğunu söyleyen Oktay, "Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları 725 milyon dolar seviyesinde. Diğer üçüncü ülkeleri de dikkate aldığımızda bu oran, Türkiye'nin Kazakistan'daki yatırımlarının değerinin gerçek boyutla 3.2 milyar dolara potansiyelle birlikte 6 milyar doları geçtiğini görüyoruz. Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıran Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru Hattı ile. Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizleri ayrıca memnun etmektedir" şeklinde konuştu.

"Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir"

Birlik olmadan dirlik olmaz diyerek konuşmasını sürdüren Oktay, "Bizler karşılıklı yatırımın önündeki engelleri omuz omuza verip ortadan kaldırarak kardeşlik temelinde gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bölgemizin de ötesine güçlü bir şekilde taşımalıyız. Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için siz iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemli. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir. Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak misyonu da sizlere, iş insanlarımıza aittir" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında ise Türk ve Kırgız iş insanları arasında ekonomik ilişkileri arttırmak için iş birliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: İHA