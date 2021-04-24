Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler