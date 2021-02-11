Fuat Güner: O konseri unutamadım
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Fuat Güner: O konseri unutamadım

11.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:56
Fuat Güner: O konseri unutamadım

Pandemi sürecinden bahseden Fuat Güner, "Yaklaşık 10 aydır sokağa çıkamıyoruz.

Pandemi sürecinden bahseden Fuat Güner, "Yaklaşık 10 aydır sokağa çıkamıyoruz. Bizim yaştakiler için biraz daha zor oldu. Evladıma sarılamaz hale geldim" diye konuştu.

Pandemi döneminde spora başladığını açıklayan Yöntem ise "Pandeminin aslında bana çok yararı oldu. İkinci aydan sonra düzenli spor yapmaya başladım. Bugüne kadar hayatımda bu kadar düzenli spor yapmamıştım" dedi.

Yöntem, Güner ile ilgili bir anısını da paylaştı: "1968'de MFÖ'nün bir konserini izledim. O konser için para biriktirdim. Konsere girdim. Dönüşte Taksim'den Fatih'e dolmuş kalkıyor, 125 kuruş. Benim de 120 kuruşum var. Şoföre gidip '5 kuruşum yok' diyemedim. Taksim'den Fatih'e kadar yürüdüm. Unutamadığım bir konserdir."

Kaynak: Hürriyet

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