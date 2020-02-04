Fuat Göztepe Parkı baştan aşağıya yenileniyor

04.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:54

Konak Belediyesinin ilçe genelindeki parklarda başlattığı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Konak Belediyesi son olarak yenileme çalışmaları süren ve iki ayrı bölümden oluşan Fuat Göztepe Parkının ilk bölümünü baştan aşağı yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.



Göztepe'nin en büyük ve en işlek parkı olan Fuat Göztepe Parkı yeniden projelendirildi. İki ayrı bölümden oluşan parkın yenileme çalışmalarına alan olarak daha küçük olan bölümden başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir ay gibi kısa bir zamanda 850 metrekarelik ilk bölüm tamamıyla yenilenerek tekrar vatandaşın kullanımına sunuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölgenin en büyük ve en işlek parkının yenileme çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın kullanımına sunulacağını söyledi.



En çok çocuklar sevinecek



Park yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parkın büyük bölümünün de en kısa zamanda bitirileceğini belirterek, "Fuat Göztepe Parkımız 7'den 70'e herkesin kullandığı, gündüz kullanımı olduğu kadar akşam saatlerinde de çok rağbet gören Göztepe'mizin uğrak yeri. Çok rağbet görmesi doğal olarak fiziksel yıpranmayı da beraberinde getiriyor. Fuat Göztepe Parkımızı bütünüyle yenilenerek bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. İlk etap tamamlandı. Sırada kullanım alanı açısından daha büyük olan diğer bölüm var. Bu bölüm özellikle çocuklarımızın oyun guruplarının bulunduğu alan. O yüzden bir an önce tamamlayarak çocukları oyun parkları ile buluşturmayı planlıyoruz. Bu parkın tamamlanmasına en çok çocuklar sevinecek. Hava koşullarını da göz önünde bulundurarak önümüzdeki ay içinde yenileme çalışmalarını tamamlaya çalışacağız. Çalışmalar tamamlandığında hem çocukların yüzünü güldürecek hem de hem büyüklerin ihtiyaçlarını görecek bir park ortaya çıkmış olacak" dedi.



Eskisinden daha aydınlık oldu



Fuat Göztepe Parkının küçük bölümünde spor aletleri, yürüyüş ve spor alanındaki tartan zemin, alt ve üst aydınlatma sistemi, çim zemin ve parke taşlar baştan aşağı yenilenerek park yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Sokak hayvanlarına duyarlı bir belediye olan Konak Belediyesi parka sokak hayvanlarının su içebileceği otomatik su içme hazneleri de yerleştirdi. Parkın alt ve üst yapı elektrik tesisatının yenilenmesiyle hem elektrikten tasarruf sağlandı hem de görsellik artırıldı. Estetiğin göz önünde bulundurulduğu çalışmada Konak Belediyesi logolu led aydınlatma direkleri sayesinde park eskiye oranla çok daha aydınlık hale getirildi. Böylece, özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde de parkı yoğun olarak kullanan mahalle sakinleri parkı çok daha güvenle kullanabilecek.



Görsel zenginlik sağlandı



Park mobilyaları ve mevsimsel çiçekliklerle görselliği ve kullanışlılığı zenginleştirilen Fuat Göztepe Parkında vatandaşın rahat bir zeminde yürüyebilmesi için parke taşları da yenileriyle değiştirildi. Rengarenk döşenen granit taşlar parkın görselliğini artırırken kullanışlı olması da göz önünde bulunduruldu.



Engeller sorun olmayacak



Bedensel engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleriyle parka giriş çıkış yapabilecekleri yerlere rampa yapılmasının yanı sıra araç parkını önlemek amacıyla da Göztepe'nin simge renkleri olan sarı-kırmızı renkte bariyerler yerleştirildi. Öte yandan görme engelli vatandaşların kullandığı engelli zemin taşları da elden geçirildi. Konak Belediyesi ekipleri, sadece parkı yenilemekle de kalmadı. Bölgede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle park alanı çevresindeki yollarda oluşan bozukluklar da onarıldı.



Büyük bölüm de yenilenecek



Yaklaşık bir ay süren yenileme çalışmalarının sonunda eskisinden çok daha kullanışlı, aydınlık ve estetik bir görünüme kavuşan Fuat Göztepe Parkının Mithatpaşa Caddesi'ne bakan 6 bin 120 metrekarelik cephesinin yenileme çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Hava koşullarının el verdiği ölçüde en hızlı sürede baştan aşağı yenilenecek olan park, bölge halkının kullanımına en kısa sürede tekrar sunulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA