"Fuar Matbaası" ile anıların izini sürüyor

09.09.2019 09:52

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İyi Tasarım-İzmir_4" kapsamında hayata geçirdiği "Fuar Matbaası" projesiyle 88 yıllık geçmişiyle İEF'nin insanlarda bıraktığı anıların izini sürecek.



Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Yıldız, her yaştan insanın İEF'e dair unutulmaz anıları olduğunu belirterek, Fuar Matbaası projesinin kent hafızasında önemli yer tutan Kültürpark ve İEF'ye ait kişisel anıları toplama ve paylaşma amacıyla ortaya çıktığını söyledi. İyi Tasarım İzmir_4 kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının sözlü ve görsel bir tarih çalışması olduğunu ifade eden Yıldız, "20. yüzyılın ikinci yarısında İEF'nin İzmirli için ifade ettiği değer ve önem üzerinden insanların anılarını gün yüzüne çıkarmayı planlayan projemiz, sosyal medya üzerinden ve birebir röportajlar vasıtasıyla yaş sınırı gözetmeksizin bu kişisel anıları kayıt altına almayı amaçlıyor. Toplanacak hikayelere ek olarak, uygulamalı atölyelerle kişisel arşivlere ait fotoğraflar ve benzeri basılı materyaller yeniden işleyip yorumlanacak" dedi.



Anılarını paylaşmak isteyenleri bekliyor



Fuar boyunca eski İZFAŞ binasında kurulan anı toplama istasyonunun 16.00-20.00 saatleri arasında açık olacağını belirten Yıldız, anılarını paylaşmak isteyen İzmirlilerin kişisel albümlerinden fotoğrafların taranması için gerekli altyapının da mevcut olacağını söyledi. Sözlü tarih çalışması sonrasında grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı bölümlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek atölyelerle İzmirlilerin Kültürpark ile ilişkilendirdiği hatıralarının kurgulanıp basılı mecralara dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydeden Emre Yıldız, "Böylelikle hem kişisel hafıza hem de kitlesel hafıza yönünden fuarın anısı yeniden mercek altına alınmış olacak ve Kültürpark'a kurulan atölye alanında beden bulacak Fuar Matbaası, kapsamlı bir biriktirme, hatırlatma, yeniden tasarlama, üretme ve sergileme merkezine dönüşecek" diye konuştu.



Projenin sözlü tarih kısmını teşkil eden anıları ve fotoğrafları toplamak için sosyal medyada facebook.com/fuarmatbaasi adresindeki sayfa ile paylaşmak isteyen herkesin fuar ile alakalı hatıralarını toplamayı umduklarını dile getiren Yıldız, "Bu sayfaya girerek hazırladığımız kısa anı toplama formunu doldurabilirler, anılarını, fotoğraflarını bizimle paylaşabilirler. Formda İEF'nin insanlar için ne ifade ettiğini, ilk akıllarına gelen mekan, bina, etkinlik gibi şeyleri, hangi yıllarda ziyaret ettiklerini, düzenli olarak yaptıkları aktiviteleri, en çok vakit geçirmeyi sevdikleri yeri, yıl içinde Kültürpark'ı ziyaret edip etmediklerini ve en önemlisi de anılarını iletmelerini istiyoruz. Kurgusal bir basımevi projesi olan Fuar Matbaası'nın çıktısı olarak hem sosyal medya hem de fuardaki anı toplama istasyonu vasıtasıyla topladığımız anılardan ve fotoğraflardan oluşturulacak bir çeşit 'hatıra kartları' hazırlayacağız. Atölyelerde öğrenciler ile birlikte tasarlanacak bu basılı ürünlerin sergilenmesiyle kentin hafızasına katkı sağlamasını istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA