Frozen Fest 2019, Kayseri'yi salladı!

13.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:21

Ramada Resort Erciyes önderliğinde düzenlenen festivalde Türkiye'nin en iyi blogger ve influencerları yer alırken sahne de üç ünlü isim dikkatleri topladı.

Büyük bir özenle hazırlanan ve halka açık olmayarak düzenlenen organizasyonda Nilay Dorsa, Ayça ve Cem sahneleriyle katılımcıları büyüledi. Bundan sonra yılda bir kez düzenlenmesi planlanan Frozen Fest'te Erciyes halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Organizasyonun koordinatörlüğünü Evo Medya Pr ve Fikir Atölyesi yönetim kurulu Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak önderliğinde ilerledi. Türkiye'nin ilk dijital pr ajansı olan grup "bu kadar büyük bir ilginin olacağını tahmin ediyorduk ama böylesini beklemiyorduk dediler." Ramada Resort Erciyes yönetim kurulundan Taner Aydın "böyle bir festivalin Erciyes tarafından ihtiyacının olduğunu, üniversitelerin ve Kayseri'de yaşayan herkesin bir sonraki Frozen Fest'e katılımlarının olacağını bildirdi. Mehmet Canıtez "ilk olmasına rağmen Erciyes'te bu kadar yankı uyandırmasının hoşuna gittiğini 2020 için düzenleyecekleri Frozen Fest'in şimdiden hazırlıklarına başladıklarını iletti."

Frozen Fest 2019'a imza atan ekip sırasıyla Atakan Taşur, Hatice Demir & Ertan Yılmaz, Kaan Yeğinsü & Dilek Yeğinsü, Zeynep Bozkurt, Burak Tan, Kenan Aygan, Emine Ovalı katılımıyla büyük bir ilke imza attılar.