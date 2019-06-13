Froome kaza yaptı, Fransa Bisiklet Turu'nda yok

Froome'un takımı Ineos'un yöneticisi David Brailsford, 34 yaşındaki Froome'un Fransa'da katıldığı Criterium du Dauphine yarışının dördüncü etabı sırasında 60 kilometre hızla duvara çarptığını ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırığın meydana geldiğini açıkladı. Saint Etienne Üniversite Hastanesinde ameliyata alınan Froome'un, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu'nda yer alamayacağı kesinleşti.

Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan Chris Froome'un, Fransa Bisiklet Turu'nda 4, İtalya ve İspanya Bisiklet Turu yarışlarında ise birer şampiyonluğu bulunuyor.