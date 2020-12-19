Frigler'in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Frigler'in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu

19.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:27
Frigler'in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde metruk bir binanın temizliği sırasında Friglerin, ölülerini yaktıktan sonra küllerini bıraktıkları oyuklar ortaya çıkartıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde metruk bir binanın temizliği sırasında Friglerin, ölülerini yaktıktan sonra küllerini bıraktıkları oyuklar ortaya çıkartıldı.

Ayazini'ni turizme kazandırma çalışmaları Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde devam ederken yeni bölümlere rastlandı. Eski ve kullanılmayan bir binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında birden fazla oyuklar bulundu. Oyukları, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini bırakmak için kullandıkları bildirildi. Sosyal medya hesabından bulunan oyukların fotoğrafını paylaşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında, metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser: Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer" diyerek konuyu paylaştı.

 


Frigler'in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ryan Babel Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Frigler'in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:31:24. #1.14#
title