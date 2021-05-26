Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?
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Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?

Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?
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Friends özel yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hayranlar tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry yer almaktadır. Dizi New York Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın başından geçen olayların ele alındığı dizi tam 10 yıl sürmüştür. Peki, Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?

Friends özel yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hayranlar tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry yer almaktadır. Dizi New York Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın başından geçen olayların ele alındığı dizi tam 10 yıl sürmüştür. Peki, Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

FRİENDS: REUNİON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çekimlerin geçtiğimiz şubat ayında başlaması planlanıyordu. Fakat salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İlk etapta Friends'in 25. yılına özel yayınlanması planlanan dizinin çekimlerine nisan ayında başlanacağı belirtilmişti.

Dizinin resmi Instagram hesabı Friends reunion fotoğrafını paylaşarak "Artık heyecanlanabilir miyiz? Friends Reunion geliyor" açıklamasında bulundu. Dizi HBO Max yayınlanacak. Yayın tarihi belli olunca haberimize ekleyeceğiz.

FRİENDS: REUNİON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Friends: The Reunion'ın 27 Mayıs'ta HBO Max'te gösterime gireceği açıklandı. Merakla beklenen proje HBO Max'in lansmanının birinci yıl dönümünde, normal yayınlanması planlanan zamandan tam bir yıl sonra yayında olacak.

FRİENDS: REUNİON OYUNCULARI KİMLER

Jennifer Aniston,

Courteney Cox,

Lisa Kudrow,

Matt LeBlanc,

Matthew Perry

David Schwimmer

Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?
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