Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?

Friends özel yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hayranlar tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry yer almaktadır. Dizi New York Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın başından geçen olayların ele alındığı dizi tam 10 yıl sürmüştür. Peki, Friends: Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak?