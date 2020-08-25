Freni patlayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
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Freni patlayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında freni patlayan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Freni patlayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
25.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:14

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında freni patlayan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 aracın hasar gördüğü kazada biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi ile Kemer arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Zanco idaresindeki 07 GE 775 plakalı halk otobüsü, D-400 Karayolu üzerinden Kemer merkezine yaklaşırken iddiaya göre Kındılçeşme Mevkii'nden Kemer-i Kavşağı'ndaki ışıklara yokuş aşağı inişte aracın frenleri boşaldı. Otobüs sürücüsü İlyas Zanco, ilerideki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçları görünce kornaya çalarak uyarmaya çalıştı ancak araçların kaçmasına fırsat kalmadan otobüs bekleyen otomobillerin arasına daldı.

Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine vuran Uğur Işık'ın kullandığı 07 CRY 96, İsmail Uslu'nun kullandığı 07 FNP 23, bir ecza deposuna ait Mehmet Bıçakçı'nın kullandığı 07 BBV 041, Onur Güney'in kullandığı 06 FB 9613 plakalı araçlarlar hasar gördü. Kazada, Uğur Işık'ın kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki kızı Asel Liva Işık, aracın arka tarafından darbe alması sonucu koltuklar arasına sıkıştı. Kazaya karışan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan minik Asel, babasıyla birlikte Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan diğer araç sürücülerinden İsmail Uslu da ayakta tedavi gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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