GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Frenin boşaldığını fark eden sürücü kamyonunu ağaçlık alana devirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih G. isimli sürücü 10 FK 539 plakalı demir boru yüklü kamyonuyla seyir halindeyken aracını freninin boşaldığını fark etti. Bunun üzerine dörtlüleri yakarak ilerleyen ve bariyerlere dayanarak aracını yavaşlatmaya çalışan sürücü, karşıdan gelen araçları görünce onlara çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevrasıyla birlikte kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip kaza yapan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü bu kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Taksiye vurmamak için aracını bariyere yasladı"

Kaza anını gören sürücülerden Samet Şen, ters istikametten bir kamyonun dörtlülerini yakarak geldiğini gördüklerini söyledi. Şen, "Fazla süratli değildi, normal hızdaydı. Aşağıya doğru inerken biraz hızlanmaya başladı. Şoför, içerisinde çocukların olduğu taksiye vurmamak için aracını bariyere yasladı. Bariyerler de tutmayınca aşağıya doğru 2 takla attı. Üzerindeki yükü boşalttı. Biz de o anda yardım etmek, sürücüyü çıkarmak için koştuk. Ama şoför kendisi çıktı içeriden. Önüne taksi çıkmamış olsa kamyon aşağıya doğru devam edecekti. Durdurma şansımız yok, üzerinde zannedersem 20 tona yakın da demir vardı. Kamyon hızlanmaya başlamıştı" dedi.