Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
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Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

28.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:23
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı.

ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.   


Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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