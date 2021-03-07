Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu

07.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:19
Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu

Şırnak'ta sabah saatlerinde freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Şırnak'ta sabah saatlerinde freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah seyir halinde olan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki 73 EC 524 plakalı otomobile ve duvara çarpıp ardından su kanalına sıkıştı. Berberde tıraş olmak için oturan otomobil sahibi, sesi duymasıyla dışarıya çıktığında durumu fark etti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu, otomobil çekici ile zırhlı araç kepçe ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ŞIRNAK

Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu
Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Kenan Doğulu İbrahim Selim İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freni boşalan gıda yüklü zırhlı araç park halindeki otomobile çarparak durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:20:32. #1.14#
title