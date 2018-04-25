Freni Boşalan Araç Uçuruma Devrildi

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde, içinde yaşlı bir çiftin bulunduğu hafif ticari araç, frenlerinin boşalması sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi.

Alınan biliye göre, Yılmaz Acar (47) içinde annesi Naime Acar (75) ve babası Mustafa Acar'ın (76) da bulunduğu aracını, Bayındırlık Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde yol kenarına park etti.

Sürücü Acar, uzaklaşırken yaşlı çiftin içinde bulunduğu araç birden bire geri geri hareket etmeye başladı. Ön koltukta oturan Naime Acar, hareket halindeki araçtan inmeyi başarırken eşinin içinde bulunduğu araç, 20 metrelik uçuruma devrildi.

Yaşlı adam, kamyonetin ağaçlara takılı kalması sayesinde olayı hafif yaralarla atlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağaçlara asılı haldeki kamyonette bulunan Mustafa Acar'ı, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ağaçta asılı kalan araç daha sonra çekici yardımıyla çıkarıldı.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki araçtan inen sürücü uzaklaşırken birden bire araç geri geri hareket ediyor. Bu sırada başka bir otomobil hamle yaparak geri geri gelen araçla çarpışmaktan kurtulurken giderek hızlanan araçtan bir kadının düştüğü görüntülerde yer alıyor.

Sürücü, yaşlı kadın ve çevredeki vatandaşların, uçuruma devrilen aracın peşinden koşması da görüntülere yansıyor.