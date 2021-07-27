Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı

Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine girdi.

Başkentte freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine girdi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı olmazken, akaryakıt kamyonunun tankerinin boş olması olası bir felaketin yaşanmasını engelledi.

Olay, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde bulunan bir ekmek büfesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı istikamette seyreden 06 AR 903 plakalı akaryakıt kamyonunun sürücüsü aracının frenlerinin boşalması sonucu hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında Mustafa Dönmez'e ait olan ekmek bayisine daldı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyonda akaryakıt bulunmaması meydana gelebilecek her hangi bir felaketin önüne geçti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen ekmek büfesinin yerine yenisi getirilirken, yaşanan olaydan mağdur olan büfe sahibi Dönmez, maddi zararının olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Normal bir insanın yapacağı bir iş değil bu"

Hasar gören ekmek büfesinin sahibi olan Mustafa Dönmez yaklaşık 19 bin liralık zararının olduğunu belirterek, "Araç yukarıdan geliyor. İçi boş tankermiş. Virajı alamayınca frenim patladı diyor kendisi. Bu şekilde geliyor, büfenin içine komple giriyor. İçeride ne var ne yok hepsini yok ediyor. İçeride her ne varsa arabanın içerisinde. Komşular bizi çağırdı. Geldik baktık ki olay bitmiş. Şoför baygın, sarhoş musun diye sorduğumuzda, 'değilim' dedi. 'Frenim patladı. Ne yaptığımı bilemiyorum' dedi. Burası doldu, gecenin saat ikisinde 500 kişi vardı burada. Polisler geldi. Ambulans geldi. Ölü ya da yaralı bulamadılar. Ona çok sevindik. Aşağı yukarı 19 bin liralık bir maddi kaybım var. Para sayma makinelerimiz, klimalarımız hepsi toz oldu. İçeride bulunan plastik poşetlerimiz, eldivenlerimiz vardı 10 paket. Hepsi gitti. Burayı tekrar yaptıracağız. Herkesin hasarı var. Normal bir insanın yapacağı bir iş değil bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı
Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı
Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı
Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Freni boşalan akaryakıt kamyonu ekmek büfesine daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:11:12. #1.15#

title