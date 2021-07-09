Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
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Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu Beşiktaş'ta kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi Tabelayı yerinden söken sürücü trafoya çarpıp korkuluklardan sitenin bahçesine uçtu Beşiktaş'ta kadın bir sürücü, otomobiliyle fren yerine gaza basınca ortalığı adeta...

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

Beşiktaş'ta kadın sürücü fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi

Tabelayı yerinden söken sürücü trafoya çarpıp korkuluklardan sitenin bahçesine uçtu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kadın bir sürücü, otomobiliyle fren yerine gaza basınca ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Tabelayı yerinden söken sürücü trafoya çarpıktan sonra havalanarak korkulukların üzerinden sitenin bahçesine uçtu. Otomobilin binaya çarparak durabildiği kazadan kadın sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Kadın sürücü bir süre ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir işyerinin tabelasını yerinden söktü.

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ortalık adeta savaş alanına döndü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Hava yastıkları da patlayan araç, emniyet otoparkına götürüldü.

Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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