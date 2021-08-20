Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor!

Garena, 150 bin TL'lik büyük ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nin başladığını duyurdu.

Garena tarafından Eylül 2017'de çıkışını gerçekleştiren yapım, 2019 senesinde dünya çapında en çok indirilen oyun olmayı başardı. Google Play tarafından "Çığır Açan Oyun" (Best Breakthrough Game) ödülüne uygun görülen Garena Free Fire, Türkiye dahil dünyadaki aktif kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmaya devam ederken, oyun birçok turnuvayı oyunseverlerle buluşturuyor.

Garena Free Fire Türkiye resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, toplamda 150 bin TL'lik ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde yarışacak 12 takımı duyuruldu. 20 Ağustos günü başlayacak ligden toplamda 6 takım Free Fire World Series'de boy gösterme şansı elde edecek.

20 Ağustos'tan 19 Eylül'e kadar sürecek olan Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde, 12 takım 64 maç üzerinden kıyasıya mücadele edecek. Maçlar her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te oynanacak.

Türkiye Şampiyonluk Serisi 2021'in kazanan ilk iki takımı, doğrudan Avrupa Pro Sezon III Finalleri'nde oynamaya hak kazanacak. 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren takımlar ise Avrupa Pro Sezon III Yarı Finalleri'nde mücadele edecekler.

Mücadeleler Free Fire resmi YouTube ve Nimo TV kanallarında canlı yayınlanacak.

FREE FIRE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK SERİSİ'NDE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR