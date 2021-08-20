Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor!

Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Garena, 150 bin TL'lik büyük ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nin başladığını duyurdu.

Garena tarafından Eylül 2017'de çıkışını gerçekleştiren yapım, 2019 senesinde dünya çapında en çok indirilen oyun olmayı başardı. Google Play tarafından "Çığır Açan Oyun" (Best Breakthrough Game) ödülüne uygun görülen Garena Free Fire, Türkiye dahil dünyadaki aktif kullanıcı sayısını gün geçtikçe artırmaya devam ederken, oyun birçok turnuvayı oyunseverlerle buluşturuyor.

Garena Free Fire Türkiye resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, toplamda 150 bin TL'lik ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde yarışacak 12 takımı duyuruldu. 20 Ağustos günü başlayacak ligden toplamda 6 takım Free Fire World Series'de boy gösterme şansı elde edecek.

Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor!

20 Ağustos'tan 19 Eylül'e kadar sürecek olan Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde, 12 takım 64 maç üzerinden kıyasıya mücadele edecek. Maçlar her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te oynanacak.

Türkiye Şampiyonluk Serisi 2021'in kazanan ilk iki takımı, doğrudan Avrupa Pro Sezon III Finalleri'nde oynamaya hak kazanacak. 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren takımlar ise Avrupa Pro Sezon III Yarı Finalleri'nde mücadele edecekler.

Mücadeleler Free Fire resmi YouTube ve Nimo TV kanallarında canlı yayınlanacak.

FREE FIRE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK SERİSİ'NDE MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

  • Fastpay Wildcats
  • Karagümrük Espor
  • Crew Esports
  • Dark Passage
  • Bulls Esports
  • BAL Espor
  • GOF Espor
  • Unknownpros
  • Otherside Esports
  • Sivasspor Espor
  • FANATIC
  • BackSTREET
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:04:18. #1.14#

title