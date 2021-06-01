Free Fire, Street Fighter V'ten Ryu ve Chun-Li'yi ağırlıyor!

Garena; Street Fighter V içeriğini Free Fire'a getirmek için Capcom ile küresel bir iş birliği kurdu. Artık oyuncular, Free Fire'da Temmuz ayında çıkacak olan Street Fighter V içeriğini dört gözle bekleyebilirler.

Garena, dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yaparak Free Fire topluluğu için yeni oyun deneyimleri yaratma stratejisini sürdürüyor. Son olarak Street Fighter V içeriğini Free Fire'a getirmek için Capcom ile küresel bir iş birliği kurdu. Bu iş birliği sonucunda; video oyunları endüstrisinin en büyük isimlerinden ikisi birleşmiş oluyor.

STREET FIGHTER V TEMMUZ'DA FREE FIRE'A GELİYOR

Free Fire oyuncuları, Street Fighter efsanesinin önemli karakterlerinden Ryu ve Chun-Li'yi görmek için sabırsızlanıyorlar. Ryu ve Chun-Li'ye; tematik değişikliğin ve oyun içi yepyeni deneyimlerin yanı sıra, özel aktiviteler ve çok sayıda tematik koleksiyon dahil olmak üzere özel içerikler ve deneyimler eşlik edecek.

Garena Free Fire Yapımcısı Harold Teo, "Street Fighter, dövüş temalı oyunlarda önemli bir devrim yaptı. Ryu ve Chun-Li gibi ikonik karakterlerle oynadığımız ve çoğumuzun birlikte büyüdüğü bir oyun. Street Fighter'ın bir bölümünü Free Fire'a getirmek ve Ryu ile Chun-Li'yi Bermuda'ya davet etmek oyuncularımızın keyif alacağı bir şey." diye belirtti.

Garena'nın Capcom ile yaptığı iş birliği, Free Fire deneyimini dünyanın en tanınmış markalarıyla iş birliği yaparak yükseltmeye devam etme stratejisine dayanıyor.

Yakın zamanda Garena, uluslararası futbol starı Cristiano Ronaldo ve Japon anime serisi Attack on Titan'ı Free Fire'a getirmek için iş birliklerini duyurdu.

Street Fighter, Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir dövüş oyunu serisidir. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan video oyun serilerinden biri olmuş ve 31 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında 46 milyon adet satmıştır. Street Fighter V, 2016 yılında PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürüldü.

FREE FIRE HAKKINDA

Free Fire, özellikle mobil oyuncuların çıkarları göz önünde bulundurularak oluşturulan heyecan verici bir battle royale oyunudur. Garena tarafından dünya çapında geliştirilen ve yayınlanan Free Fire, 2020'de 100 milyondan fazla günlük aktif kullanıcısıyla rekor seviyesine ulaştı. Youtube'daki Free Fire içerikleri de 72 milyar görüntüleme ile yılın en çok izlenen 3. oyunu oldu.

Kaynak: Bültenler