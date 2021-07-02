Free Fire Street Fighter V Etkinliği Bugün Başlıyor
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Free Fire Street Fighter V Etkinliği Bugün Başlıyor

Free Fire Street Fighter V Etkinliği Bugün Başlıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Battle Royale türünün en popüler örneklerinden Free Fire, ilgi çekici işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Battle Royale türünün en popüler örneklerinden , ilgi çekici işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. Bunların en sonuncusu olan Free Fire Street Fighter V etkinliği bugün başlıyor.

Dünya çapında düzenlenen özel etkinlik, oyuncuların Chun-Li ve Ryu'nun şık kıyafetlerini Battle Royale arenasına getirmesine ve Ryu'nun imzası olan efsanevi Aduket hareketini öğrenmesine imkan tanıyor.

Free Fire Street Fighter V etkinlik arayüzü, öğeleri yeniden modelleme ve daha fazlası olmak üzere, oyundaki bir dizi sınırlı özel içerik kullanıcıları bekliyor.

İkonik serinin en ünlü dövüşçülerinden olan Ryu, imzası olan özel Aduket saldırısını Free Fire'da sergileyecek. Aduket gerçekleştirildiğinde, Ryu'nun avuçlarından rakibine doğru güçlü bir spiritüel enerji dalgası gönderecek.

Çeşitli Street Fighter V temalı moda öğelerine erişebilecek olan oyuncular, böylece dövüşlerini şık bir şekilde yapabilecekler. Bunlar arasında her ikisi de bugünden itibaren temin edilebilecek olan Chun-Li'nin mavi kostümü ve ölümcül çivili bilezikleri içeren ikonik kıyafeti ve savaşçıdan ilham alan bir muhafız duvar deseni yer alacak. Chun-Li'nin ikonik kostümüne ek olarak yakın zamanda Ryu'nun kıyafeti de oyunculara sunulacak.

Bunlara ek olarak Free Fire Street Fighter V etkinliği, oyuna Aduket bombası ve AVM silah görünümü de dahil olmak üzere bir dizi özel temalı öğe getirecek.

Tüm zamanların en çok satılan video oyun serileri arasında yer alan Capcom imzalı Street Fighter, 31 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında 46 milyon adet satış rakamına ulaştı. Kült dövüş serisinin son oyunu Street Fighter V, 2016 yılında PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürülmüştü.

Free Fire Street Fighter V etkinliği hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Oyunu AppStore ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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