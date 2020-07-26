Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
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Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine en başından beri karşı olan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan anlaşmanın detayları belli oldu. İki ülke, Akdeniz'de havada ve karada askeri güçlerini birleştirme kararı aldı.

26.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:49

Türkiye'nin askeri gücü karşısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa, yapılan anlaşmalarla Akdeniz'de havada ve denizde askeri güçlerini birleştiriyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve heyetinin geçtiğimiz hafta Fransa ziyareti ve önceki dönemde iki ülke arasında imzaladıkları Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) askeri harekat kabiliyetini güçlendirme amaçlı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında yapılan anlaşmalarla iki taraf Akdeniz'de havada ve denizde askeri güçlerini birleştiriyor. Rum ve Fransa'nın aralarında anlaştıkları üç maddelik anlaşmaya göre Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü yeniden inşa edilecek. Ayrıca Rumlar ve Fransızlar "Askeri Hava Trafik Kontrol Merkezi"ni modernize edecek. Son maddeye göre Baf'ta Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü'nü Fransızlar yeniden modernize edecek ve kullanıma sunacak.

Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor

FRANSIZLAR, ASKERİ ÜS TAMAMLANANA KADAR LİMASOL LİMANI'NDA KONUŞLANACAK

Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı'nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak. Fransa ayrıca Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Baf'taki hava üssünü helikopter hava üssü olarak kullanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Kıbrıs Rum tarafında savaş helikopterleri başta olmak üzere her türlü hava imkanlarını kullanma olanağına sahip olacak. Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni üsler devreye girene kadar Baf Askeri Üssü'nü geçici olarak kullanmayı sürdürecek.

Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor

RUM VE FRANSA'DAN HAVA KONTROL MERKEZİ

Rum tarafı ile Fransa'nın Paris'teki ikili görüşmelerinde ayrıca "Askeri Hava Trafik Kontrol Merkezi" konusunda Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sisteminin modernize edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Fransa, anlaşma ile Türkiye'nin Akdeniz'deki hava gücünü daha rahat gözlem altına alacak ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sistemlerini yeniden modernize edecek.

Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
CAVEMAN: Tamam bizde kaçacak delik arıyoruz, lan topunuz gelin !!!yürek varsa ,yapın birşeyler.
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DENİZ: Topunuz gelin, müslümanların tarih boyunca yaşadığı en uzun fetret devri sona erdi bu saatten sonra dirilişin önüne kimse geçemez
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SERDAR: Macron ayanı denk al
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