Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor

05.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:28

İngiltere merkezli anket ve veri analiz şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmada Fransızların yarısından fazlası Türkiye'nin olası bir saldırıya maruz kalması durumunda NATO'nun Ankara'yı savunmasına sıcak bakmıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' yönündeki ifadeleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Barış Planı Harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi. Euronews.com'da Görüntüle