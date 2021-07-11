Fransız turistlerin katıldığı mavi yolculukta taciz iddiası: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar
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Fransız turistlerin katıldığı mavi yolculukta taciz iddiası: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

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Bodrum'da günübirlik tekne turu ile mavi yolculuğa çıkan Fas ve Fransız turistler girdikleri Ilıca Mağarası'nda iki kişi tarafından tacize uğradıklarını iddia etti. 6 turist kadından 4'ü çığlıklar atarak mağaradan çıkarken, karanlıkta vücutlarının okşandığını ve öpülmeye çalışıldıklarını öne sürerek iki kişiden şikayetçi oldu. Tacizle suçlanan A.Ç., "Mağara çok dar ve karanlıktı ilerledikçe tüneller küçüldü, fazla insan da olunca burada birbirimize çarpmış olabiliriz. İftira atıyorlar" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bir hafta önce gelen Fransız ve Faslı turistler dün sabah saatlerinde günübirlik tekne turu ile mavi yolculuğa çıktı. Öğle saatlerinde turistik Kara Ada'daki Kleopatra Mağarası'ndaki ılıcaya giren 6 turist kadından 4'ü çığlıklar atarak mağaradan çıktı. Mağarada karanlıkta vücutlarının okşandığını ve öpülmeye çalışıldıklarını iddia eden turistler iki kişiden şikayetçi oldu.

TEKNEDEN İNDİLER GÖZALTINA ALINDILAR

Sözcü'de yer alan habere göre; tekne ile dün akşam saatlerinde Bodrum'a dönen turistler kaptan aracılığı ile yardım isteyerek polise durumu bildirdiler. Teknenin karaya yanaşması ile turistleri taciz ettikleri iddia edilen 27 yaşındaki A.Ç. ile arkadaşı 28 yaşındaki M.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fransız turistlerin katıldığı mavi yolculukta taciz iddiası: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

"VÜCUDUMUZDA BAZI ELLERİN DOLAŞTIĞINI HİSSETTİK"

Turistler yanlarındaki rehber ve Türk arkadaşları aracılığı ile polise durumu anlattılar. Fransız J.K. "Ilıca Mağarası'na girdik, 10 metre kadar gittikten sonra mağara karardı, ancak tünellerde el yordamı ile ilerledik. Bu arada vücudumuzda bazı ellerin dolaştığını hissettik. Önce kendi arkadaşlarımız sandık ardından birisi sarılıp öpmeye kalktı. O anda arkadaşımızın birisi telefonun ışığını açınca iki kişi aramızda bize sarılırken bulduk, şok olduk. Hemen mağaradan çıkıp durumu kaptana bildirdik. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Mağara içerisinde korku dolu anlar yaşadık" dedi.

"YANLIŞLIKLA DOKUNMUŞ OLABİLİRİZ"

Tartışma teknenin yaklaştığı iskelede de devam etti. A.Ç. polislere "Mağara çok dar ve karanlıktı ilerledikçe tüneller küçüldü, fazla insan da olunca burada birbirimize çarpmış olabiliriz, durum tamamen yanlış anlamadan ibaret. Biz onları sakinleştirmeye çalıştık, iftira atıyorlar. Biz de onlardan şikayetçiyiz" dedi. A.Ç. ve arkadaşı M.Z. ile şikayetçi altı turist ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fransız turistlerin katıldığı mavi yolculukta taciz iddiası: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar
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