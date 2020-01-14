Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.
14.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:36
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com