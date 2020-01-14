: Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı

14.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:36

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.View on euronews

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