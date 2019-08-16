Fransız 'örümcek adam' bu kez Hong Hong'da uzlaşı için bir gökdelene tırmandı

16.08.2019 13:12

Fransız 'örümcek adam' olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı ve serbest tırmanışçı Alain Robert, Çin ile yaşanan gerginliğin ardından başlayan protestolarda barış ve uzlaşı mesjaı vermek için bu kez Hong Kong'da bir gökdelene tırmandı.