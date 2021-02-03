Fransız fotoğrafçı dev dalgalar arasında Poseidon'ın silüetini yakaladı

Fransız fotoğrafçı Mathieu Rivrin'in objektifine yansıyan Poseidon'ın silüeti görenleri hayrete düşürdü. Dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan Rivrin, yakaladığı Yunan mitolojisindeki Poseidon'ın silüeti ile sosyal medyanın gündemi oldu.

Fransa'nın Brittany bölgesindeki Lesconil kasabasında yaşayan fotoğrafçı Mathieu Rivrin, dev dalgaların arasında ilginç bir görüntü kaydetti. Sahilde fotoğraf çektiği sırada dev bir dalganın yarattığı anı çekmek için kayda geçen fotoğrafçı, Yunan mitolojisinin önemli ismi Poseidon'ın silüeti ile karşılaştı.

DENİZLERİN MUTLAK HAKİMİ SİLÜETİ İLE BELİRDİ

Olymposlu tanrılar arasında denizi simgeleyen ve denizlerin mutlak hakimi sayılan Poseidon'ın silüeti karşısında şaşkınlık yaşayan Mathieu Rivrin, güzel bir görüntü yakaladı.

FOTOĞRAFA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşan Rivrin, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ülkedeki yerel medya organına konuşan Rivrin, "Poseidon'un dalgadaki yüzü ile okyanustan çıkan inanılmaz görüntüsünü gördüm" diye konuştu.